Hasat başladı, tarlada kilosu 25 TL. Araziler yeşilden kırmızıya döndü
03.06.2026 11:07
Türkiye'de soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci il olan Amasya'da mutfakların vazgeçilmezi bu ürünün hasadı başladı. Araziler yeşil örtüden kırmızı renge doğru geçiş yaptı.
Bu yıl 65 bin dekar alanda hasadına başlanan soğan, tarlada fiyatı 12 TL'den başlayıp kalitesine göre 25 TL'ye kadar varan bedelle alıcı buluyor.
EKİM ALANI 65 BİN DEKARA GERİLEDİ
Amasya'nın geçen yıl üretilen soğan miktarı itibariyle Türkiye ikincisi konumunda olduğuna değinen Amasya Valisi Önder Bakan, "Toplamda 89 bin dekar alanda soğan ekimi yapılmıştı. Geçen yıl 437 bin ton verim alınmıştı. Bu yıl ekim alanı 65 bin dekara geriledi. Ama beklentimiz yine ona yakın bir rekolte olacak" dedi.
Birlikte hasat yaptığı üretici çiftçilere ve mevsimlik tarım işçilerine bereketli kazançlar dileyen Vali Bakan, "Soframızda soğan eksik olmayacak. Biz tüketeceğiz. Çiftçimiz üretmeye devam edecek" diye konuştu.
TARLADA FİYATI 12-25 TL ARASINDA
30 yılı aşkın süredir soğan üretimi ve satışı yapan Celalettin Çelik, "Soğanın fiyatı tarlada 12 TL ile 25 TL arasında. Bu yıl ekim alanı biraz düştü. Ama daha verimli ve sağlıklı soğan üretmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.
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