Hasat başladı, tarlada kilosu 25 TL. Araziler yeşilden kırmızıya döndü

Amasya'nın geçen yıl üretilen soğan miktarı itibariyle Türkiye ikincisi konumunda olduğuna değinen Amasya Valisi Önder Bakan, "Toplamda 89 bin dekar alanda soğan ekimi yapılmıştı. Geçen yıl 437 bin ton verim alınmıştı. Bu yıl ekim alanı 65 bin dekara geriledi. Ama beklentimiz yine ona yakın bir rekolte olacak" dedi.