Hasat başladı, tarlada kilosu 25 TL. Yurdun dört bir yanına gönderiliyor
21.05.2026 09:14
Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da tescilli Adana karpuzunda hasat başladı. Tarlada kilogramı 25 liradan alıcı bulan turfanda karpuzlar, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.
Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla diğer karpuzlardan ayrılan ve 2020 yılında tescillenen Adana karpuzunda hasat başladı. Ülke genelinde üretilen 4 milyon ton karpuzun yüzde 25'ini karşılayan kentte turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde sürüyor.
650 BİN TON VERİM BEKLENİYOR
Kentte yaklaşık 110 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 650 bin ton verim beklendiği bildirildi. Tarlada kilosu 25 liradan satılan karpuz, yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Kumda yetişen karpuzdan ortalama 4 ton verim alınırken Haziran ayının ortalarında ovada hasadı başlayacak karpuzdan 5 ton ve üzeri verim bekleniyor.
HAM KARPUZ TİMLERİ GÖREVDE
Öte yandan, il ve ilçe tarım müdürlüğü ile jandarma bünyesinde kurulan ham karpuz timleri de hasat yapılacak bölgede denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, karpuz hasadı başlamadan hasat yapılacak tarlada denetim yapıp karpuzların yeterli olgunluğa erişip erişmediğini kontrol edip hasat onayı veriyor. Böylelikle vatandaşların ham karpuz tüketmesinin de önüne geçiliyor.
25 LİRADAN ALICI BULUYOR
Hasat sırasında İHA muhabirine bilgiler veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Türkiye üretiminin yüzde 20-25'ini Adana üretmekte. Adana'nın sahil kenarında kumda yetişen karpuz erkenci olur. Şuanda karpuz fiyatları 25 liradan alıcı buluyor" dedi.
