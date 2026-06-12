Hasat başladığında kilosu 250 liraydı. 100 TL'ye kadar düştü
12.06.2026 16:40
Tekirdağ'da ilk hasat döneminde kilosu 250 TL'ye satılan kirazda fiyatlar düştü. Meyve, şimdilerde 100 TL ile 150 TL arasında alıcı buluyor.
Tekirdağ genelinde pazar ve manav tezgâhlarında yerini alan kiraz, özellikle 100 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Meyvenin ilk hasat döneminde 250 TL'ye satıldığı hatırlatılıyor.
Pazarcı esnafı, sezonun ilk günlerinde sınırlı ürün nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini ancak hasadın artmasıyla birlikte fiyatların aşağı yönlü hareket ettiğini ifade etti.
Vatandaşlar da kirazın daha önce yüksek fiyatlardan satılmasının ardından şu anki düşüşten memnun olduklarını belirtti.
Tezgahlara ilginin arttığı ifade edildi.
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