Hasat başlamadan sezon kapandı. 500 dönüm arazi sulara gömüldü "Perişanız"

Salatalık hasadına başlamanın sevincini yaşarken taşkın felaketiyle karşılaştıklarını anlatan Nazım Melez, "Günlerdir taşkın nöbeti tutuyorduk. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Seralarda 2 metreden fazla su var. Salatalık hasadına başlamıştık. Domates için de gün sayıyorduk. Hasadımız başlamadan sezonu kapattık" diye konuştu.

Üretim merkezi köylerde incelemede bulunarak çiftçilerin üzüntüsünü paylaşan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da, "Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı. Hasar tespitleri yapılıyor. İnşallah hep beraber bu zararın altından kalkacağız" şeklinde konuştu.