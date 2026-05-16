Hasat başlamadan sezon kapandı. 500 dönüm arazi sulara gömüldü "Perişanız"
16.05.2026 16:01
Amasya’da Yeşilırmak Nehri son günlerde gerçekleşen yağışların etkisiyle taştı.
Aksalur, Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız, Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice mahallesi ve Ziyaret beldelerinde 4 bin 500 dekardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı. Sebze üssü köylerdeki seralar sulara gömüldü.
Aksalur köyünde traktör ve römorku sular altında kalan çiftçi Mesut Kaya, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
"PERİŞANIZ"
Köylerindeki arazinin 4’te 3’ünün taşan suların altında kaldığını belirten Aksalur köyü muhtarı Ahmet Şilli, "Köyümüzde en son taşkın 1999 yılında yaşanmıştı. 500 dönüm arazi sular altında kaldı. Perişanız. Vatandaşımızda moral kalmadı. Domatesler çiçek açmıştı. Gübreler, işçi maliyetleri, fide borçları, krediler hepsi üstümüze bindi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.
"KORKTUĞUMUZ ŞEY BAŞIMIZA GELDİ"
Salatalık hasadına başlamanın sevincini yaşarken taşkın felaketiyle karşılaştıklarını anlatan Nazım Melez, "Günlerdir taşkın nöbeti tutuyorduk. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Seralarda 2 metreden fazla su var. Salatalık hasadına başlamıştık. Domates için de gün sayıyorduk. Hasadımız başlamadan sezonu kapattık" diye konuştu.
Üretim merkezi köylerde incelemede bulunarak çiftçilerin üzüntüsünü paylaşan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da, "Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı. Hasar tespitleri yapılıyor. İnşallah hep beraber bu zararın altından kalkacağız" şeklinde konuştu.
