Hasat başlar başlamaz tezgaha indi. Verimli topraklarda yetişiyor

Ziyaret kapsamında, 1989 yılından bu yana Kılavuzlu ve Ferhadanlı mahallelerinde karpuz yetiştiriciliği yapan üreticiyle görüşen Aksoy, üretim süreci ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri de karpuz ekili tarlalarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi.