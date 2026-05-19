Hasat davul zurnayla başladı. Kilosu 120 TL'ye satılacak
19.05.2026 15:22
Bursa'nın İznik ilçesinde sezonun ilk erik hasadı davul zurna eşliğinde yapıldı. Meyvenin kilosunun pazarda 120 TL'ye satılacağı öğrenildi.
Geçen sezon don sebebiyle yok yılı yaşayan erik, bu sene var yılını yaşıyor. Yağışların bol düşmesi ve don yaşanmaması nedeniyle bolluk gözlenen erikte rekolte, geçen seneye göre dört kat artmış durumda.
Kabzımalların tarladan 80 TL'ye aldığı eriğin kilosunun pazarda 100 ile 120 TL arasında satılması bekleniyor.
"ARTIŞ BİZE GÖBEK ATTIRDI"
Türkiye'nin en verimli ovaları arasında gösterilen İznik Gölü kıyısındaki İznik Ovası'nda 11 bin dekar alanla erik üretimi yapılıyor.
İlk hasadı tarlasında davul zurna eşliğinde yapan Mehmet Sevim, "Rekoltede bu seneki 4 kat artış neredeyse bize göbek bile attırdı. Sezon çok verimli geçiyor. İnşallah bu şekilde tamamlarız." dedi.
Üretici ve aynı zamanda meyve tüccarı Cumhur Şansal Yalçın da sezonun iyi başladığını belirterek "Umarım tüm çiftçilerimiz için bol kazançlı bir yıl olur." dedi.
Tüccar İbrahim Kayalı da hava şartları sebebiyle mahsullerin çok iyi olduğunu bu sezonun bolluk içinde geçeceğini ifade etti.
İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar bölgede geçen yıl donlar sebebiyle mahsulün çok eksik olduğunu, geçen sene yüzde 15'lerde verim aldıklarını hatırlattı.
İznik Ovası'nda 11 bin dekar alanda erik hasadı gerçekleştirdiklerini aktaran Çakar, ilk eriği bugün topladıklarını ürünlerin bu sene değerli satılmasını umut ettiklerini ifade etti.