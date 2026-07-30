Hasat öncesi ilk fındıklar tezgahta. Kilosu 200 TL'ye satılıyor

Yol kenarında satış yapan üretici Turgay Tunç, yaklaşık bir haftadır fındığın yeşil kabuğundan rahatça ayrıldığını ve içlenmeye başladığını ifade etti.

Tunç, "Fındıklarımız iri, güzel ve randımanlı. Geçene seneki ürünler gibi değil. Geçen sene kuraklık ve hastalık vardı. Bu sene fındıklar daha bereketli ve randımanlı. Az ama bereketli. Geçen sene yaşanan kuraklık bu seneye yansıdı ama inşallah birkaç sene içinde toparlanacağını umuyoruz. Kabuklu yeşil fındığın kilosunu 200 liradan veriyoruz. Bu fındığın zevki ayrı; müşteri 'Ben bunu böyle kıracağım, çıtır çıtır, süt olarak yiyeceğim' diyor. Fındığın yaşını tercih eden çok insan var" şeklinde konuştu.