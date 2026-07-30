Hasat öncesi ilk fındıklar tezgahta. Kilosu 200 TL'ye satılıyor
30.07.2026 11:11
Düzce'de 2026 yılı fındık hasadına sayılı günler kala, yeni sezon yeşil kabuklu fındıklar yol kenarı tezgahlarında yerini aldı.
2026 yılı fındık hasadı öncesi yeni mahsul fındıklar, Düzce-Akçakoca kara yolu güzergahında kurulan tezgahlarda yerini aldı. Kilogramı 200 liradan alıcı bulan yeşil kabuklu fındığa özellikle Karadeniz'e günübirlik deniz tatili için giden veya dönen vatandaşların yoğun ilgi gösteriyor.
Tüketiciler bu yılki fındığın lezzetinden memnun olduklarını belirtirken, bazı vatandaşların aldıkları ürünleri bekletmeden tezgah başında kırarak yediği görülüyor.
"BU FINDIĞIN ZEVKİ AYRI"
Yol kenarında satış yapan üretici Turgay Tunç, yaklaşık bir haftadır fındığın yeşil kabuğundan rahatça ayrıldığını ve içlenmeye başladığını ifade etti.
Tunç, "Fındıklarımız iri, güzel ve randımanlı. Geçene seneki ürünler gibi değil. Geçen sene kuraklık ve hastalık vardı. Bu sene fındıklar daha bereketli ve randımanlı. Az ama bereketli. Geçen sene yaşanan kuraklık bu seneye yansıdı ama inşallah birkaç sene içinde toparlanacağını umuyoruz. Kabuklu yeşil fındığın kilosunu 200 liradan veriyoruz. Bu fındığın zevki ayrı; müşteri 'Ben bunu böyle kıracağım, çıtır çıtır, süt olarak yiyeceğim' diyor. Fındığın yaşını tercih eden çok insan var" şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
DÜZCE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZCE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.