Hasat sırasında ölümüne risk alıyorlar. Kilosu 3 bin TL

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ıhlamuru kastederek Türkiye'deki şifa kaynağının Karacabey'den çıktığını söyledi.

Karabatı, “Karacabey ilçesinin Ekmekçi, Boğazköy, Kurşunlu, Bayramdere, Örencik, Güngörmez birçok mahallemiz Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarından elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Geçen yıllara göre, bu yıl verim oldukça yüksek. Biz de Karacabey Belediyesi olarak bu hem hasada hem de Karacabeyli vatandaşlarımıza, bu konuda ciddi destekler veriyoruz.” dedi.

Ihlamurun sanayi olarak da değerinin arttığını ifade eden belediye başkanı, kullanım alanının kolonyodan muma, içecekten aromalı esanslara kadar geniş bir yelpazeye ulaştığını anlattı.