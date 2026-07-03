Hasat sırasında ölümüne risk alıyorlar. Kilosu 3 bin TL
03.07.2026 13:14
Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarından birisi, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunuyor. Ağaçlara kendi imkânlarıyla tırmanan işçiler, çiçek dallarını ellerindeki tırpanlarla aşağı indiriyor. Ihlamurun kilosu dalında 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında değişiyor.
Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarından biri, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunuyor. Yaklaşık bir ay süren ıhlamur hasadında sona gelindi.
Geçtiğimiz yıl kilosu bin 500 ile 2 bin lira arasından satılan ıhlamurun bu sene 2 bin 500 ile 3 bin liraya alıcı bulması bekleniyor.
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur, Yeniköy halkına da önemli bir gelir sağlıyor.
İşçiler her yıl haziran ve temmuz aylarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte metrelerce yükseklikteki ıhlamur ağaçlarına çıkıyor, ellerindeki tırpanlarla kestikleri dallardan çiçek ve yaprakları tek tek ayıklıyor.
Bunlar, kurutulduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ıhlamuru kastederek Türkiye'deki şifa kaynağının Karacabey'den çıktığını söyledi.
Karabatı, “Karacabey ilçesinin Ekmekçi, Boğazköy, Kurşunlu, Bayramdere, Örencik, Güngörmez birçok mahallemiz Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarından elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Geçen yıllara göre, bu yıl verim oldukça yüksek. Biz de Karacabey Belediyesi olarak bu hem hasada hem de Karacabeyli vatandaşlarımıza, bu konuda ciddi destekler veriyoruz.” dedi.
Ihlamurun sanayi olarak da değerinin arttığını ifade eden belediye başkanı, kullanım alanının kolonyodan muma, içecekten aromalı esanslara kadar geniş bir yelpazeye ulaştığını anlattı.
Karabatı, “Bununla birlikte biz de, 11 Temmuz'da Ihlamur Festivali düzenliyoruz. Çünkü bu hasada da bir anlam katsın istiyoruz. Bu doğal güzelliklerin farkındalıklarını vatandaşlarımıza paylaşmak istiyoruz. 11 Temmuz'da çeşitli ıhlamurla ilgili atölyelerimizde, mumdan sabuna, sabundan esansa, birçok atölyede hem gençlerimizi hem de vatandaşlarımızı buluşturacağız.” diye konuştu.
Ağaçtan ağaca tırmanarak ıhlamur dallarını kesen işçilerden Vural Ala da 35-40 yıldır bu işi yaptığını söyledi.
“Kendimize güvendiğimiz için çıkıyoruz. Ağaca çıkarken tabi ki dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmesek buraya çıkamayız. Merdivenden sonra bizim becerimiz devreye giriyor. Bir nevi baba mesleği oldu. Çocuklar hep birlikte burada izinlerimizi değerlendiriyoruz.”
Ekmekçi Mahalle Muhtarı Ramazan Diğrenci ise, "Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarına sahibiz. Geçen yıl, 2 bin lira gibiydi. Bu yıl verim de yüksek. 2 bin 500 civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
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