Hasat tamamlandı, bir kaşığı altın değerinde. Kilosu 7 bin liradan satışa çıktı
28.08.2026 10:10
Anzer balında hasat tamamlandı ve kilogram fiyatı 7 bin TL olarak belirlendi.
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballıköy Yaylası'nda üretilen ve dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer balında sağım dönemi sona erdi.
Hasadın ardından toplanan ballar, tahlil işlemleri için Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ne gönderilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kooperatif yetkilileri koordinesinde üreticilerden teslim alınmaya başlandı.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, yaylada havaların soğuk seyretmesi nedeniyle verimde düşüş yaşandığını ifade etti.
Yaklaşık iki ay sonra yeni sezon Anzer ballarının satışa çıkacağını ifade eden Deniz, "Takriben 1,5 ila 2 ay sonra tahlilleri tamamlanan Anzer ballarımızın satışına başlanacaktır." dedi.
KİLOSU 7 BİN LİRA
Yeni sezon bal fiyatlarını da belli oldu.
1 kilogram Anzer balının fiyatı 7 bin TL olarak belirlendi.
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