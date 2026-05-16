Hasat vakti yaklaşıyordu. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ürünler zarar gördü
16.05.2026 08:23
Batman'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası etkili olan dolu yağışı, hasat vakti yaklaşan ürünlere zarar verdi.
Batman aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışının etkisi altında kaldı. Yağış, kentte kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışın başlamasıyla birlikte görüş mesafesi düştü. Dolu taneleri nedeniyle sürücüler araçlarını korunaklı yerlere çekmeye çalışırken trafikte kısa süreli aksamalar meydana geldi.
Dolu yağışı, hasat vakti yaklaşan ürünleri de etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine zarar verdi.
Çiftçiler, yeni filizlenen ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğünü ifade etti.
Dolu yağışıyla ekili alanlar beyaza bürünürken, ortaya çıkan manzara kış görüntülerini aratmadı..
YETKİLİLERDEN UYARI
Yetkililer, yağışların bölge genelinde aralıklarla devam edebileceğini belirtti, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.
Belediye ekiplerinin tıkanan mazgallara müdahale etmek için sahada olduğu bildirildi.
