Hasatla birlikte sofraya yolculuk başladı. En önemli geçim kapısı

Sabah erken saatlerde özenle toplanan taze incirler, ilçedeki toptancı haline getiriliyor. Burada da kadınların ellerinde büyük bir titizlikle kasalanan taze incirler, yurt içindeki pazarlara ve zaman zaman da yurt dışı tüketim için yola çıkıyor.

Türkiye'de incirin en erken olgunlaştığı yer olan ve erkenci sarılop taze incirinin toptan ticaretinin yapıldığı tek yer olan Buharkent'te İncir hasadıyla birlikte ilçede ekonomik ve sosyal hareketlilik de yoğunlaştı.