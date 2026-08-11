Hasatla birlikte sofraya yolculuk başladı. En önemli geçim kapısı
11.08.2026 16:00
Son Güncelleme: 11.08.2026 17:00
Taze incirde erkenciliği ile rakip tanımayan Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2026 sezonu taze incir hasadı ile birlikte taze incirin sofralara yolculuğu başladı.
Sabah erken saatlerde özenle toplanan taze incirler, ilçedeki toptancı haline getiriliyor. Burada da kadınların ellerinde büyük bir titizlikle kasalanan taze incirler, yurt içindeki pazarlara ve zaman zaman da yurt dışı tüketim için yola çıkıyor.
Türkiye'de incirin en erken olgunlaştığı yer olan ve erkenci sarılop taze incirinin toptan ticaretinin yapıldığı tek yer olan Buharkent'te İncir hasadıyla birlikte ilçede ekonomik ve sosyal hareketlilik de yoğunlaştı.
Tarım işçileri sabahın erken saatlerinde tarlalarda çalışmaya başlarken, incir alımı yapan tüccarlar ve ihracatçılar da bölgeye akın ediyor. Yurt içi ve yurt dışı pazarında büyük ilgi gören Buharkent incirinin bu yıl da ihracatta önemli bir paya sahip olması bekleniyor.
Buharkent Toptancı halinin en eski esnaflarından olan İbrahim Sancak, 2026 sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, bu yıl rekolte ve kalitenin gayet iyi olduğunu fiyatların beklenen seviyede olmamasına rağmen yüksek rekolte sayesinde yüzlerin güldüğünü belirtti.
Yıllardır sürdürdüğü taze incir işini oğlu Özgür Sancak ile birlikte devam eden İbrahim Sancak, lezzetinin yanında pek çok kişinin şifa için taze incir tükettiğini belirtti.
Daha çok kadınlar tarafından ayıklanıp kasalara dizilerek sofralara yolculuğu başlayan taze incir aynı zamanda bölgede binlerce kişi için ekmek kapısı oluyor. Erkeklerin taşıma ve istifleme işlerini yürüttüğü kadınların ise incirleri kasaladığı Buharkent Hali'ne işçi getiren kahya Özlem Yıldız, Aydın'da incir işçiliğinin çalışanlar için önemli bir geçim kapısı olduğunu kaydetti.
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