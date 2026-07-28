Hastane otoparkında korku dolu anlar. Ücrete itiraz etti valeyi ezmeye çalıştı

İstanbul Kağıthane'deki özel bir hastanenin otoparkında 10 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir sürücü saat 05.00 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki bir özel hastanenin acil servisine hasta getirdi.

İddiaya göre, aracını hastanenin otoparkına bırakan sürücü, giriş yaptığı sırada herhangi bir görevli bulunmadığı için otoparka girdi.