Hastane otoparkında korku dolu anlar. Ücrete itiraz etti valeyi ezmeye çalıştı
28.07.2026 09:47
İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki özel bir hastanede, acil servise hasta getirdiğini öne süren sürücüyle vale arasında otopark ücreti nedeniyle tartışma çıktı.
İstanbul Kağıthane'deki özel bir hastanenin otoparkında 10 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, bir sürücü saat 05.00 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki bir özel hastanenin acil servisine hasta getirdi.
İddiaya göre, aracını hastanenin otoparkına bırakan sürücü, giriş yaptığı sırada herhangi bir görevli bulunmadığı için otoparka girdi.
VALE DUBAYLA ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ
Yaklaşık 2,5 saat hastanede bekleyen sürücü, otomobiliyle otoparktan çıkmak istedi.
Vale bu sırada iddiaya göre sürücüden otopark ücreti talep etti.
Sürücü ise acil servise hasta getirdiğini, otoparka giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığını ve sabaha kadar hastanede beklediğini belirterek ücret talebine itiraz etti.
Vale tartışmanın ardından otomobilin önüne duba koyarak çıkışı kapattı.
ARACINI VALENİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Sürücü çıkış yapmak isteyince vale bu kez otomobilin önüne geçti. Sürücü de otomobilini valenin üstüne sürüp olay yerinden uzaklaştı.
Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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