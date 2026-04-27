Hatay'a erik büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaşlar kaçıştı. "İsabet ettiği yerlerimizi acıttı"
27.04.2026 09:27
İHA
Hatay'da erik büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimileri canlarının yandığını söyleyerek kaçtı kimisi de "Mangal yapmaya geldim. Yemeden gitmem." dedi.
Hatay’da anlık yağışlar kent genelinde zaman zaman kendini göstermeye devam ediyor.
Antakya’da anlık olarak etkili olan erik büyüklüğündeki dolu yağışına Yıldırım mesire alanında piknik yaparken yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadılar.
Doluların kendilerine isabet etmesiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, çözümü araçlarına binmekte ve kapalı alana geçmekte buldular.
Doluların isabet ettiği vatandaşlarsa canlarının yandığını dile getirdiler.
"KAFAMIZA DÜŞTÜ, CANIMIZ ACIDI"
Dolu yağışının vücuduna isabet etmesiyle canının acıdığını dile getiren Utku Kartal, "Hatay’da şu anda hava yağışlı ve dolu yağıyor. Her dolu erik büyüklüğünde isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor. Gökyüzü adeta delindi, her dolu erik büyüklüğünde. Kafamıza ve vücudumuza düşen dolular canımızı acıtıyor" dedi.
"MANGAL YAPMAYA GELDİM, YEMEDEN GİTMEM"
Yağışa rağmen mangal yemeden evine gitmeyeceğini söyleyen Savaş Yıldırım, "Yağış bir anda vurdu geçti. Herkes bıraktı gitti, ben mangalı yemeden gitmeyeceğim. Buraya kadar geldim, mangal yemeden gitmem. Dolular gülle büyüklüğündeydi, bereket yağıyor." dedi.