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Hatay’da altyapı çalışmasında 1,5 metre derinde mozaik bulundu

14.08.2026 10:48

DHA

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Hatay’da altyapı çalışması sırasında bir evin bahçesinde yerin 1,5 metre altında mozaik parçalarına rastlandı.

Hatay’da altyapı çalışmasında 1,5 metre derinde mozaik bulundu
DHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediyenin yaptığı altyapı çalışmaları sırasında bahçede yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik bulundu.

 

Müze ekipleri, alanda inceleme başlattı.

Hatay’da altyapı çalışmasında 1,5 metre derinde mozaik bulundu 1
DHA

Davutpaşa Mahallesi'ndeki evin bahçesinde altyapı çalışması yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, kepçeyle gerçekleştirilen kazı sırasında yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik parçalarına rastladı.

Hatay’da altyapı çalışmasında 1,5 metre derinde mozaik bulundu 2
DHA

Görevliler, jandarma ve Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi aldı.

 

Alanda inceleme yapan müze yetkilileri, mozaiğin zarar görmeden çıkarılması ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı

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