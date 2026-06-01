Hatay'da balina sürprizi

01.06.2026 09:45

DHA

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüntülendi.

Hatay'da balina sürprizi yaşandı.

 

Samandağ açıklarında gezi teknesiyle tura çıkanlar, deniz yüzeyine çıkan balinayı fark etti.

Bir süre teknenin yakınlarında görülen balina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

Görüntülerde balinanın su yüzeyine çıkarak ilerlediği ve ardından yeniden gözden kaybolduğu görüldü.

Akdeniz'de nadir olarak rastlanan balinanın görüntülenmesi bölgede ilgiyle karşılandı.

