Hatay'da maymun kaçtı ekipler kovaladı: Bir yaralı
21.07.2026 10:32
Hatay'da bir maymun ekipleri peşine taktı. Kovalamaca sonucu yakalanan maymun, bir kişiyi yaraladı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokakta bulunan maymun koruma altına alındı.
Serinyol Mahallesi'nde sokakta maymun görenler, durumu yetkililere bildirdi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yakalanan maymun, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı öğrenilen maymunun bölgeye nasıl geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.