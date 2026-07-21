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Hatay'da maymun kaçtı ekipler kovaladı: Bir yaralı

21.07.2026 10:32

AA

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Hatay'da bir maymun ekipleri peşine taktı. Kovalamaca sonucu yakalanan maymun, bir kişiyi yaraladı.

Hatay'da maymun kaçtı ekipler kovaladı: Bir yaralı
Anadolu Ajansı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokakta bulunan maymun koruma altına alındı.

 

Serinyol Mahallesi'nde sokakta maymun görenler, durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI 1
Anadolu Ajansı

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Hatay'da maymun kaçtı ekipler kovaladı: Bir yaralı 2
Anadolu Ajansı

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yakalanan maymun, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

BİR KİŞİ YARALANDI 3
Anadolu Ajansı

BİR KİŞİ YARALANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.

 

Öte yandan bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı öğrenilen maymunun bölgeye nasıl geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

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