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Hava sıcaklığı 38 dereceye çıktı. Denize girerek serinlediler

12.07.2026 16:42

İHA

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Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi.

Hava sıcaklığı 38 dereceye çıktı. Denize girerek serinlediler
IHA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derecelerde seyrediyor.

 

Hava sıcaklığı 38 dereceye çıktı. Denize girerek serinlediler 1
IHA

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Kimileri de şemsiyelerin altında ve şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.

 

Hava sıcaklığı 38 dereceye çıktı. Denize girerek serinlediler 2
IHA

Çocuklar kıyı bölgelerinde ve kumsalda oyunlar oynadı. Ortakent-Yahşi plajı başta olmak üzere Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Türkbükü, Yalıkavak, Torba, Yalıçiftlik, Turgutreis gibi noktalarda yoğunluk yaşandı. 

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