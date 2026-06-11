Hava sıcaklığı yükseldi. Sahil hareketlendi

11.06.2026 13:40

İHA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sahiller hareketlenmeye başlarken, yerli ve yabancı turistler güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığı yükseldi. Sahil hareketlendi
IHA

Haziran ayıyla birlikte etkisini artıran sıcak hava, vatandaşları ve tatilcileri deniz kenarına yönlendirirken, sahillerde ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

 

Hava sıcaklığı yükseldi. Sahil hareketlendi 1
IHA

İlçe merkezindeki plajlarda hareketlilik yaşanırken, turistler deniz kenarında güneşlendi yürüyüş yaptı ve denize girdi. Ayrıca Marmaris'te kış aylarının adeta sahil sakinleri olarak bilinen güvercinler de güzel havanın tadını çıkardı.

 

 

Hava sıcaklığı yükseldi. Sahil hareketlendi 2
IHA

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesinin beklendiği Marmaris sahillerinde turist hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

 

 

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