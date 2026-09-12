Hava soğudu, talep arttı. Doktorlar da öneriyor, yapımı 4-5 gün sürüyor

20 yıldır yorgancılık yaptığını belirten Aysel Ateş, bu mesleği ebeveynlerinden kaldığını söyledi. Hem annesinin hem kayınvalidesinin yorgancı olduğunu anlatan Ateş, şöyle devam etti:

“Yorgan sırıma ebeveynlerimden kalan bir meslek. Annem ve kayınvalidem yorgancıydı bende onlardan öğrenerek mesleğe devam ediyorum. 20 yıldır yorgan sırıyorum. Yün yorganın A vitamini sağladığı için faydalı olduğu söyleniyor.

O yüzden herkes yün yorgan yaptırıyor. Şimdi yaşlandığım için günde 1 tane yapabiliyorum. İlk yıllarda günde 3-4 yorgan sırıyordum. Yurtdışına, şehir dışına da çalışıyorum oralardan gelen vatandaşlarda yorgan sırıması yaptırıyor. İlk olarak yünleri soda ve yumuşatıcı ile ıslatıyorum.

Bir gün beklettikten sonra suyunu sıkmak için tokaçlıyorum. Ertesi günde sabah kalkıp kurutarak çırpıyorum en son aşamada da sırıyarak kullanıma hazırlıyorum.”