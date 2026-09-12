Hava soğudu, talep arttı. Doktorlar da öneriyor, yapımı 4-5 gün sürüyor
12.09.2026 11:10
Son Güncelleme: 12.09.2026 11:10
Havanın soğumaya başlamasıyla birlikte doktorların da önerdiği yün yorganlara talep arttı. Aysel Ateş, 20 yıldır yorgancılık yaptığını anlatırken işlemlerin 4-5 gün sürdüğünü söyledi.
Kış aylarında Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta sonbaharın gelişiyle gece sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Havanın soğumasıyla birlikte yün yorganlara dönüş başladı.
Yün, vücut ısısını dengeleyen, hava geçirgenliği yüksel doğal bir malzeme olması nedeniyle vücudu sıcak tutarken terlemeyi de önlüyor; romatizma, bel ve dil ağrısı gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin özellikle kış aylarında tercih ediliyor.
20 yıldır yorgancılık yaptığını belirten Aysel Ateş, bu mesleği ebeveynlerinden kaldığını söyledi. Hem annesinin hem kayınvalidesinin yorgancı olduğunu anlatan Ateş, şöyle devam etti:
“Yorgan sırıma ebeveynlerimden kalan bir meslek. Annem ve kayınvalidem yorgancıydı bende onlardan öğrenerek mesleğe devam ediyorum. 20 yıldır yorgan sırıyorum. Yün yorganın A vitamini sağladığı için faydalı olduğu söyleniyor.
O yüzden herkes yün yorgan yaptırıyor. Şimdi yaşlandığım için günde 1 tane yapabiliyorum. İlk yıllarda günde 3-4 yorgan sırıyordum. Yurtdışına, şehir dışına da çalışıyorum oralardan gelen vatandaşlarda yorgan sırıması yaptırıyor. İlk olarak yünleri soda ve yumuşatıcı ile ıslatıyorum.
Bir gün beklettikten sonra suyunu sıkmak için tokaçlıyorum. Ertesi günde sabah kalkıp kurutarak çırpıyorum en son aşamada da sırıyarak kullanıma hazırlıyorum.”
Ateş, bir yorganın yapımının 4-5 gün sürdüğünü vurguladı ve “Elyaf yorganları hiç tavsiye etmiyorum. Doktorlar bile yün yorgan kullanmak gerektiğini söylüyor.” dedi.
Yün yorganların ağır ve doğal yapısının vücuda nazik bir baskı uygulayarak rahatlamaya yardımcı olduğu biliniyor. Bu baskının stres hormanlarını azalttığı, melatonin gibi uyku düzenleyici hormonların salımının artırdığı belirtiliyor.
Bu yönüyle yün yorganların özellikle anksiyete, uyku bozukluğu ve dikkat eksikliği gibi sorunlarla mücadele edenler için oldukça faydalı olduğu ifade ediliyor.
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