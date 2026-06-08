Havalar ısındı, ilgi arttı. Serinlemek isteyen tezgahın yolunu tutuyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden kente geldiğini belirten Yusuf Bayluk ise "Sıcak havalarda serinlemek için dondurma yemeye geldik. Dondurmayı çok beğendiğimiz için 15 kilogram şoklanmış dondurma da satın aldım" diye konuştu.

Vatandaş Mustafa Narlıoğlu da Maraş dondurmasının doğal yapısına dikkat çekerek, "Yaz aylarının hem serinleten hem de lezzetli tatlısı Maraş dondurmasıdır. Keçi sütünden yapılması ve doğal olması nedeniyle tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.