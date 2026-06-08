Havalar ısındı, ilgi arttı. Serinlemek isteyen tezgahın yolunu tutuyor
08.06.2026 11:44
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ın meşhur Maraş dondurmasına ilgi de arttı. Kentte dondurma işletmelerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar serinlemek için dondurmayı tercih ediyor.
Yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte özellikle öğle saatlerinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar dondurma tezgahlarının yolunu tutuyor.
Doğal salep ve keçi sütü kullanılarak üretilen Maraş dondurması, hem lezzeti hem de serinletici özelliğiyle yoğun talep görüyor. Kahramanmaraş kentin bir çok noktasında şubesi bulunan Alpedo, serinlemek isteyenlerin mekanı oluyor.
Dondurma tüketmek için işletmeye gelen Pınar Şeker, "Kahramanmaraş'ta serinlemenin adı Maraş dondurmasıdır. Maraş dondurması denince akla Kervan Dondurma gelir. Yaz aylarında vazgeçilmezimiz" dedi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden kente geldiğini belirten Yusuf Bayluk ise "Sıcak havalarda serinlemek için dondurma yemeye geldik. Dondurmayı çok beğendiğimiz için 15 kilogram şoklanmış dondurma da satın aldım" diye konuştu.
Vatandaş Mustafa Narlıoğlu da Maraş dondurmasının doğal yapısına dikkat çekerek, "Yaz aylarının hem serinleten hem de lezzetli tatlısı Maraş dondurmasıdır. Keçi sütünden yapılması ve doğal olması nedeniyle tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşletme yetkilileri ise hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte satışlarda belirgin artış yaşandığını, yaz sezonunda talebin daha da artmasını beklediklerini belirtti.
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