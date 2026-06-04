Havalar ısınınca fiyatlar düştü. "Bir ay önce 80 TL'ydi, şimdi 30 TL"

Havaların ısınması semt pazarlarında fiyatların düşmesine neden oldu.

Kayseri'de fiyatı en çok düşen sebzenin domates olduğunu söyleyen pazarcı Ercan Oruç; “Havalar ısındı ve pazarlarda fiyatlar düştü. Şuanda halk pazarlarımızda her şey ucuz.” dedi.

Oruç, “Bir ay önce 80 TL ile 100 TL arasında olan sebzeler ve meyveler şuanda 30 ila 35 TL arasında satılıyor. En çok ucuzlayan sebzemiz domates. İki hafta önce 70 ila 80 TL iken şuanda kilosunu 40'a, üç kilosunu 100 TL'ye satıyoruz.” ifadesini kullandı.