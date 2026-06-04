Havalar ısınınca fiyatlar düştü. "Bir ay önce 80 TL'ydi, şimdi 30 TL"
04.06.2026 13:58
Havaların ısınmasıyla birlikte semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları düştü. Kayseri'de bir pazar esnafı "Bir ay önce 80 TL ile 100 TL arasında olan sebzeler ve meyveler, şu anda 30 ila 35 TL arasında satılıyor." dedi.
Havaların ısınması semt pazarlarında fiyatların düşmesine neden oldu.
Kayseri'de fiyatı en çok düşen sebzenin domates olduğunu söyleyen pazarcı Ercan Oruç; “Havalar ısındı ve pazarlarda fiyatlar düştü. Şuanda halk pazarlarımızda her şey ucuz.” dedi.
Oruç, “Bir ay önce 80 TL ile 100 TL arasında olan sebzeler ve meyveler şuanda 30 ila 35 TL arasında satılıyor. En çok ucuzlayan sebzemiz domates. İki hafta önce 70 ila 80 TL iken şuanda kilosunu 40'a, üç kilosunu 100 TL'ye satıyoruz.” ifadesini kullandı.
“Bir ay önce fiyatlarımız yüksek olduğu için vatandaşımızın alım gücünü biraz daha zorluyordu.” ifadesini kullanan Ercan Oruç, "Satın alan vatandaşsa sadece 1 kilo satın alabiliyordu. Havaların ısınmasıyla pazarlarda alım gücü iyi. Günümüz enflasyonuna göre 20-30 TL arası fiyatlar makul." diye konuştu.
Pazarcı Emrah Oruç, ucuzlayan sebze fiyatlarına değinerek; "Havaların ısınmasıyla fiyatlar gün gün düşüyor. Biber 35, patlıcan 25, domates 3 kilo 100, salatalık 40 TL'ye kadar düştü. Fiyatlarımız oldukça makul. Havalar ne kadar ısınırsa fiyatlarda o kadar düşüyor." dedi.
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