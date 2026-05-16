Havalar ısınınca satışı arttı. Temmuz başına kadar devam edecek
16.05.2026 09:48
Hava şartlarının tarımsal üretime elverişli seyretmesiyle birlikte vatandaşlar fide dikimine başladı.
Tarımsal üretim için iklim şartlarının uygun seyretmesiyle birlikte birçok vatandaş fide dikimi için kolları sıvadı.
Tarla, bağ, bahçe ve hatta balkonlarındaki saksılarda sebze yetiştirmek isteyen üreticiler, fidecilerden temin ettikleri ürünleri toprakla buluşturuyor.
Özellikle son yağışların ardından toprağın ekim için uygun hale gelmesi, fide satışlarında hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar, tohumdan elde edilen fideleri alarak hem kendi tüketimleri hem de üretim amaçlı ekim yapıyor.
Fide satışı yapan Raziye Özek, bu yıl satışlarda geçen yıllara göre artış yaşandığını belirtti. Fidelerin doğal, organik ve hijyenik şartlarda yetiştirildiğini ifade eden Özek, dikim sezonunun Mart ayında başladığını ve Haziran sonu ile Temmuz başına kadar devam ettiğini söyledi.
Özek, “Fideler Mart ayında başlayıp, Haziran sonu Temmuz ayı başına kadar dikilebilir. Tarlaya, bağa, bahçeye hatta balkonlarımızdaki küçük saksılara dikilebilir. Fidelerden elde edilen sebzeler güvenle tüketilebilir. Domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun, karpuz çeşitlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz.” dedi.
