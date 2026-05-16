Havalar ısınınca satışı arttı. Temmuz başına kadar devam edecek

Özellikle son yağışların ardından toprağın ekim için uygun hale gelmesi, fide satışlarında hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar, tohumdan elde edilen fideleri alarak hem kendi tüketimleri hem de üretim amaçlı ekim yapıyor.

Fide satışı yapan Raziye Özek, bu yıl satışlarda geçen yıllara göre artış yaşandığını belirtti. Fidelerin doğal, organik ve hijyenik şartlarda yetiştirildiğini ifade eden Özek, dikim sezonunun Mart ayında başladığını ve Haziran sonu ile Temmuz başına kadar devam ettiğini söyledi.