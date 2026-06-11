Haziran ayında karla mücadele
11.06.2026 14:34
Tunceli ve Artvin'in yüksek rakımlarında haziran ayının yarılanmasına rağmen karla mücadele sürüyor.
Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kayırlar köyü Yolcular yaylası yolunda ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Haziran ayına girilmesine rağmen yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren kar, ulaşım çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen sahada görev yapan ekipler, Yolcular yaylası yolunun ulaşıma açılması ve vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Kar örtüsünün yer yer yoğun şekilde bulunduğu bölgelerde iş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında yol güzergahındaki engeller kaldırılıyor.
Haziran ayında karla mücadele görüntülerinin yaşandığı bölgede, ekiplerin emek ve gayretiyle yolun en kısa sürede tamamen ulaşıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor.
Artvin'de de İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara göç edecek köylülerin mağduriyet yaşamaması için yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
Bölgede yaylacıların göç sezonu öncesinde ulaşımı sağlamak amacıyla yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yaz aylarında da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Geçitli Köyü Yaylası’nda ekipler, kıştan kalan ve çığ nedeniyle metrelerce yüksekliğe ulaşarak yayla yollarına dolan kar kütlerini temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.