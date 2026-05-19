Heliz, mendi, sirmo... Kilosu 350 liradan başlıyor. Yoğun yağışların ardından sezonu erken açtı
19.05.2026 14:59
Van'ın tescilli lezzeti olan coğrafi işaretli taze otlu peynir, bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından sezonu erken açarak tezgahlardaki yerini aldı.
Van'da yüksek kesimlerde yetişen mendi, heliz, sirmo, siyabo ve kekik gibi endemik bitkilerin karışımıyla hazırlanan, bölgenin asırlardır vazgeçilmez geleneksel lezzeti otlu peynirde yeni sezon hareketliliği başladı.
Kış ve ilkbahar aylarında bölgede etkili olan yoğun yağışlar, hem peynirin erken piyasaya çıkmasını sağladı hem de meralardaki bolluk sayesinde peynirin yağ oranını ve kalitesini artırdı. Taze otlu peynir, kalitesine göre kilogramı 350 ile 400 lira arasındaki fiyatla satışa sunuluyor.
Esnaf Hazar Keremoğlu, bu yıl yaşanan yoğun yağışların üretime olumlu yansıdığını belirtti.
Keremoğlu, “Peynir, geçen sene 250-300 liraydı, bu sene de 350-400 lira arasında bir fiyat var. Kaliteli peynir yağ oranından anlaşılır. Yağsızsa kaliteli değildir” dedi.
Çarşıda 27 yıldır peynircilik yapan esnaf Mehmet Nar ise tüketicilere taze peynir alırken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verdi.
Nar, şu ifadeleri kullandı:
“Otlu peynir taze çıktığı zaman ıslaktır. Kıvama gelmesi ve kendini tutması için tuzla bekletilmesi gerekir. Bunun da 1-1 buçuk aylık bir süreci var. Şu an otuna dikkat ediyoruz. Yeşilimsi ve taze otu tercih ediyoruz. O, peynire daha güzel bir aroma veriyor. Bir de peynirin koyun sütünden olmasını tercih ediyoruz. İnek sütünü çok fazla tüketmiyoruz.”
Peynirin mutlaka kaynatılmış sütten yapılması gerektiğini söyleyen Nar, "Süt kaynamış olmazsa peynirde brucella riski olur. Ancak esnaf bu konuda çok bilinçli" dedi.
Brucella, enfekte hayvanlardan insanlara bulaşan ve Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu zoonotik bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanıyor. Halk arasında Akdeniz ateşi veya dalgalı ateş olarak da biliniyor.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.