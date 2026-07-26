Hem canlılara hem de toprağa zarar veriyor. Sıcak havalarda çabucak yanıyor

Çiftçilere, yol kenarında hareket eden vatandaşlara ateş ve şişe atılmaması uyarısında bulunan İsmail Toklu, "Güneş ışınlarından dolayı birden ateş alıyor. Bir de isteyerek anız yakanlar var. Şimdi anız topraklarda su tutma kapasitesini, organik maddeyi arttırıyor. Ne yazık ki, Konya yöresinde yüzde 0.6 ile yüzde 1.5 arasında organik maddemiz var. Biz bu anızlarla organik maddemizin artmasını sağlıyoruz, toprağa gömüyoruz. Toprağın porozitesini, yani hava almasını, su tutmasını sağlıyoruz. Onun için anızlarımızın yakılmaması gerektiğine inanıyoruz. Son dönemlerdeki bu anız yangınları tehlike arz ediyor. Hasadımız bitmek üzere fakat etrafta şu anda saman yapan, sap balyası yapan arkadaşlar var. Bunlar bittikten sonra ister istemez topraklarımızı süreceğiz. Bunun için bu dönem içerisinde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Toprağı anlatırken içerisindeki havadan, sudan, organik maddeden, inorganik maddeden bahsettik ve içerisinde toprağın havalanmasını sağlayan mikroorganizmalarımız var, solucanlarımız var ve üzerinde gezen ekosistemi sağlayan yılanlarımız var. Canlı tilkilerimiz, kirpilerimiz, kaplumbağalarımız var. Bu anız yakmaları ile bu varlıkların hepsini, canlıların hepsini yakıyoruz. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bu ekosistemi sağlayan bütün canlılara saygı göstermemiz gerekiyor. Yani kısaca anızı yakmamamız gerekiyor" diye konuştu.