Hem durmadı hem ehliyetsiz çıktı. 240 bin TL para cezası yedi
01.06.2026 11:51
Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.
Balıkesir'de Erdek girişindeki itfaiye kavşağında görev yapan polis ekiplerinin “Dur” ihtarına rağmen kaçan motosiklet sürücüsü, kısa süreli takibin ardından ilçe girişindeki kamyon garajı önünde trafik ekiplerince durduruldu.
Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye, dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin lira olmak üzere toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
