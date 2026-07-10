Hem eti hem havyarı çok değerli. 30 bin tanesi Yeşilırmak Nehri'ne bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri’ne 30 bin Mersin balığı yavrusu salındı.

Doğal popülasyonu desteklemek amacıyla Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Karadeniz havzasına özgü türlerden 15 bin karaca ve 15 bin sivri burun Mersin balığı yavrusu suyla buluşturuldu.

Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte söz alan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "2023 yılında 5 bin, 2024 yılında da 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet Mersin balığını göletlerimize bırakmıştık.

Bu yıl ise 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri’ne bırakıyoruz. Mersin balığının doğaya bırakılması, bakanlığımızın iç sulardaki balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Balık neslinin korunmasına yönelik proje çerçevesinde bugün burada 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri ile buluşturduk.