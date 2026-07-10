Hem eti hem havyarı çok değerli. 30 bin tanesi Yeşilırmak Nehri'ne bırakıldı
10.07.2026 12:28
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında hem eti hem havyarıyla öne çıkan Mersin balığı için yeni adım atıldı. Popülasyonun artması için Yeşilırmak Nehri'ne 30 bin Mersin balığı bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri’ne 30 bin Mersin balığı yavrusu salındı.
Doğal popülasyonu desteklemek amacıyla Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Karadeniz havzasına özgü türlerden 15 bin karaca ve 15 bin sivri burun Mersin balığı yavrusu suyla buluşturuldu.
Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte söz alan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "2023 yılında 5 bin, 2024 yılında da 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet Mersin balığını göletlerimize bırakmıştık.
Bu yıl ise 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri’ne bırakıyoruz. Mersin balığının doğaya bırakılması, bakanlığımızın iç sulardaki balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Balık neslinin korunmasına yönelik proje çerçevesinde bugün burada 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri ile buluşturduk.
HEM ETİ HEM HAVYARI ÇOK DEĞERLİ
Mersin balığı, gerek eti gerekse havyarıyla ekonomik değeri oldukça yüksek ve kaliteli bir balık türüdür.
Bu kapsamda Bakanlığımızın ilgili birimleri koordineli bir şekilde çalışarak, Mersin balığı neslinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çalışmalar yürütmektedir.
Son 30 yıl içerisinde dünyada Mersin balığının yetiştiriciliği de yaygınlaşmıştır.
Günümüzde en fazla üretim Çin’de yapılmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda Mersin balığının yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
MERSİN BALIĞININ AVCILIĞI YASAK
Bu üretimin artırılmasıyla doğal kaynaklar üzerindeki avcılık baskısının azaltılması ve Mersin balığı neslinin korunması hedeflenmektedir.
Nehre bırakılan balıklar yaşamlarını denizde sürdürecek ve yaklaşık sekiz yıl sonra üreme olgunluğuna ulaştıklarında, üremek için yeniden doğdukları nehir yataklarına döneceklerdir.
Eti ve havyarı oldukça kıymetli olan bu türün avlanması 1997 yılından beri tamamen yasaktır.
Bu nedenle balıkçıların ağlarına Mersin balığı takılması durumunda, balığa hiçbir zarar vermeden vakit kaybetmeden denize geri bırakmaları büyük önem taşımaktadır.
Bu adımlarla nehirdeki balık popülasyonunun artırılması ve türün geleceğe aktarılması hedefleniyor.
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