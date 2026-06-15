Hepsi aynı evden çıktı. Tarantula, yılan, akrep, iguana...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul'da bir adreste denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik tür tespit edildi. Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.