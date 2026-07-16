Her gün bardak bardak içiyoruz ama sırrını bilmiyoruz! Karadeniz'de "iki buçuk yaprak" gizemi
16.07.2026 10:13
Türkiye'de milyonlarca bardaktaki çayın yolculuğu, Doğu Karadeniz'in yüksek dik yamaçlarında verilen zorlu emekle sürüyor. Türkiye'nin yaş çay üretiminin tamamına yakınının yapıldığı Doğu Karadeniz'de binlerce üretici, yılda üç kez bahçelerden topladığı çayı alım merkezlerine ulaştırarak milyonlarca sofraya uzanan yolculuğun ilk adımını oluşturuyor.
Bahçelerden bardağa çayın yolculuğu, Doğu Karadeniz'in sarp yamaçlarında günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da binlerce üretici, çoğu noktada makine kullanımının mümkün olmadığı dik arazilerde insan gücüne dayalı zorlu bir mesaiyle yaş çayı bahçelerden alım merkezlerine ulaştırıyor.
Türkiye'nin yaş çay üretiminin tamamına yakınının gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz'de çay tarımı, bölge ekonomisinin temel geçim kaynakları arasında yer alıyor. 2025 yılında bölgede 1 milyon 338 bin ton yaş çay işlenirken, ürünün büyük bölümü kamu ve özel sektör fabrikalarında kuru çaya dönüştürüldü.
"İKİ BUÇUK YAPRAK" SIRRI
Mayıs ayında başlayan birinci sürgünle birlikte üreticiler çay bahçelerine girerken, bugünlerde ikinci sürgün çay hasadı devam ediyor. Yılda üç kez gerçekleştirilen hasatta kaliteyi belirleyen, "iki buçuk yaprak" olarak adlandırılan körpe filizler özenle toplanıyor. Geçmişte tamamen el emeğiyle gerçekleştirilen hasatta bugün motorlu çay kesme makineleri ve çay makasları kullanılsa da, bölgenin engebeli yapısı nedeniyle insan gücü üretimin en önemli unsuru olmayı sürdürüyor.
DİK YAMAÇLARDA ZORLU HASAT
Denizden hızla yükselen sarp yamaçlar, çay üretimini dünyanın en zorlu tarımsal faaliyetlerinden biri haline getiriyor. Bazı bahçelere araçla ulaşım sağlanamazken, üreticiler saatler süren hasadın ardından topladıkları çayları omuzlarında ya da sırtlarında taşıyarak yol kenarlarına ve alım noktalarına ulaştırıyor.
Hasat döneminde aile bireyleri, komşular ve mevsimlik tarım işçileri birlikte çalışıyor. Özellikle kırsal mahallelerde çay toplama, kuşaktan kuşağa aktarılan bir dayanışma kültürü olarak yaşatılıyor. İş gücü ihtiyacının arttığı dönemlerde farklı illerden ve yurt dışından gelen mevsimlik işçiler de üretime katkı sağlıyor.