Her şey baba mesleğini yaşatmak için. 600 derecelik ocağın başında mesai yapıyor

Yunus Uyan, "Dışarıda sıcaklık 40-45 dereceyi bulduğunda burada yüzümüz yanıyor. İnsanlar serin yerlere kaçabiliyor ama bizim öyle bir imkanımız yok. Bizim ısıttığımız ocağın sıcaklığı 600 dereceye kadar yükseliyor. Zor da olsa birilerinin bu zanaatı devam ettirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.