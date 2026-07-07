Her şey baba mesleğini yaşatmak için. 600 derecelik ocağın başında mesai yapıyor
07.07.2026 13:40
Adıyaman'da 30 yıldır demir ustalığı yapan Yunus Uyan, 600 derecelik ocağın zorlu koşullarına rağmen babasından devraldığı mesleği yaşatmaya devam ediyor.
Hava sıcaklığının 40 dereceden fazla olduğu Adıyaman’da kavurucu yaz günlerinde demir ustası baba mesleğini yaşatmak için 600 derecelik ocağın başında zorlu mesaisini sürdürüyor.
11 YAŞINDA BAŞLADI, BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Adıyaman’daki atölyesinde yaklaşık 30 yıldır demire şekil veren Yunus Uyan, mesleğe 11 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı. Yaşı ilerleyen babasından işi devralan ve ocağın 600 dereceyi aşan ısısına rağmen üretime devam ediyor.
45 DERECE DIŞARIDA, 600 DERECE OCAK BAŞINDA
Yunus Uyan, "Dışarıda sıcaklık 40-45 dereceyi bulduğunda burada yüzümüz yanıyor. İnsanlar serin yerlere kaçabiliyor ama bizim öyle bir imkanımız yok. Bizim ısıttığımız ocağın sıcaklığı 600 dereceye kadar yükseliyor. Zor da olsa birilerinin bu zanaatı devam ettirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
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