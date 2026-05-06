Her şey bir anda oldu. Önce büyük bir gürültü koptu, sonra evi başına yıkıldı
06.05.2026 10:08
DHA
Gaziantep'te aniden bastıran sağanak, dolu yağışı ve fırtına nedeniyle birçok ağaç ve elektrik direkleri devrildi. Ahır, çatı ve evler hasar gördü.
Kentte 3 Mayıs'ta aniden bastıran sağanak ve dolu yağışıyla birlikte etkili olan “süper hücre” fırtınası nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.
Dere yataklarının taşması ve olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 14 kişi yaralandı. Fırtına, sel ve dolu nedeniyle kent genelinde ciddi hasar meydana geldi. Dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağışın düştüğü kentte Beykent ve Seyrantepe mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda binanın çatıları uçarken, balkon duvarları da devrildi.
Birçok bölgede elektrik direkleri ve ağaçların yerde olduğu görülürken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kentte 4 Mayıs'ta 3 ilçede eğitime ara verildi. Okullarda çatı uçması ve cam kırılması gibi riskli durumlar göz önünde bulundurularak 24 okulda eğitime 2 günlük daha ara verildi.
YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde Antep fıstığı bahçeleri de zarar gördü. Oğuzeli ilçesinde bulunan Akçamezra köyünde elektrik direkleri ve asırlık ağaçlar devrilirken, birçok ev ahır ve cami minaresi de hasar aldı.
Akçamezra köyünde yalnız yaşayan Senem Emir'in de tek katlı evi fırtına nedeniyle yıkıldı. Emir, saniyeler içerisinde evden kurtulurken, eşyaları içeride kaldı, ev kullanılamaz hale geldi. Diğer yandan köydeki yıkım, drone kamerasına yansıdı.
Meteorolojide “süper hücre”, atmosferde oldukça güçlü dikey hava hareketleri ve rüzgâr yön değişiminin belirgin olduğu ortamlarda oluşan, uzun ömürlü ve şiddetli bir gök gürültülü fırtına türü olarak tanımlanıyor.
"DEVLETİMDEN YARDIM İSTİYORUM"
Yaşadıklarını anlatan Senem Emir, "Ben içerideydim o sırada. Çok şiddetli yağış vardı. 'Komşularım evden çıkma' dedi ama Allah tarafından evden çıktım. Adımımı atar atmaz büyük bir gürültü geldi. Silah sıktılar sandım. Baktım evim yıkıldı'' şeklinde konuştu.
Yetkililerden yardım isteyen Emir, ‘’Her şeyim içeride kaldı. Ne yatağım ne bir eşyam var. Hepsi enkazın altında. Çocuklarımın da evleri kira. Kendi kendilerini geçindirebiliyorlar. Benim devletim, Cumhurbaşkanım ve kaymakamım var. Onlardan yardım istiyorum" dedi.
