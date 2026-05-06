Her şey bir anda oldu. Önce büyük bir gürültü koptu, sonra evi başına yıkıldı

Yaşadıklarını anlatan Senem Emir, "Ben içerideydim o sırada. Çok şiddetli yağış vardı. 'Komşularım evden çıkma' dedi ama Allah tarafından evden çıktım. Adımımı atar atmaz büyük bir gürültü geldi. Silah sıktılar sandım. Baktım evim yıkıldı'' şeklinde konuştu.

Yetkililerden yardım isteyen Emir, ‘’Her şeyim içeride kaldı. Ne yatağım ne bir eşyam var. Hepsi enkazın altında. Çocuklarımın da evleri kira. Kendi kendilerini geçindirebiliyorlar. Benim devletim, Cumhurbaşkanım ve kaymakamım var. Onlardan yardım istiyorum" dedi.