Her şeyi unuttu, eşini unutmadı
30.05.2026 08:08
Polis aracının emniyet kafesine bindirilen alkollü sürücü, yaşadıklarını unutup polis ekiplerinden defalarca "Eşim beni çok merak eder." diyerek yardım istedi.
Kaza Aksaray'da Aratol Bahçeli Mahallesi 153. Bulvar üzerinde meydana geldi.
Alkollü içki tükettikten sonra trafiğe çıkan Ömer T. (37), bulvarda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile arkadan çarptı.
Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi aldı. Sürücüye alkolmetreyle test yaptı. Ömer T. 2.30 promil alkollü çıktı, geçmiş yıllarda da ehliyetine alkol nedeniyle el konulduğu belirlendi.
İkinci kez alkollü olarak araç kullanan sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden yaklaşık 50 bin lira para cezası kesildi.
Sürücü, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alındı.
Polis aracının kafes bölümüne bindirildiğinde olan biteni unutup eşini aramak için polis memurlarından yardım isteyen ve eşinin evde beklediğini belirten sürücü, ekiplere defalarca "Eşim beni çok merak eder." diyerek ricada bulundu.
