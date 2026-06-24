Her yıl pembeye bürünüyordu. Kalpli Göl'ün son hali görenleri şaşırttı

Yağan yağmurlarla birlikte çevredeki tarlaların ve insan kirliliklerinin de gölün üstüne aktığını belirten Doç. Dr. Akarsubaşı, “Tüm bunlar sebebiyle 'besinsel zenginleşme' dediğimiz, farklı bir kirlenme yaşanır. Şu an gölde gördüğünüz müsilaj benzeri köpüklenme görüntüsü de bundan kaynaklanmaktadır.” dedi.

Göl ile ilgili ÇOMÜ Biyoloji Bölümü'nden Dr. Tülay Bican Süerdem ile çalışma yaptıklarını belirten Akarsubaşı, "Bu çalışmanın moleküler tanımlama kısımları ile ben ilgileniyorum. Mikroorganizmaları mevsimsel olarak son teknoloji moleküler metotlarla takip ediyoruz. Bu son dönemin örneklerini daha biz de almadık. Bu örnekleri çıkardığımız zaman daha net konuşabiliriz. Arada mevsimsel olarak pembelik yaratan organizmaların diğer organizmalarla yer değiştirip rengin biraz açılıp, biraz koyulaştığını görebiliyoruz." diye konuştu.