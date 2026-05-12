Herkes damadı aradı, işin aslı gelin yere inince ortaya çıktı

Meraklı vatandaşlar, iniş alanında toplanarak Çiçekçi'ye damadın nerede olduğunu sordu. Sorular karşısında gülümseyen kadın işin aslını anlatınca çevredekiler şaşkınlık yaşadı.

Funda Çiçekçi, "Hep böyle bir hayalim vardı. Gelinlikle uçma hayali. Bunu gerçekleştirdim, çok mutluyum. Ama dikkat çekmek isterken çok fazla dikkat çektim. Bu nedenle beni arayan soranlar oldu. Tekrar evlendiğimi düşünenler oldu. Hala evliyim ve mutluyum." dedi.