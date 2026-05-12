Herkes damadı aradı, işin aslı gelin yere inince ortaya çıktı
12.05.2026 10:18
Bursa'da gökyüzünde gelinliğiyle süzülen kadını görenler, bir daha baktı. Herkes bunun bir düğün çekimi olduğunu sandı, işin aslı gelin yere inince ortaya çıktı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan ve 16 yıl önce dünya evine giren Funda Çiçekçi, yıllardır içinde ukde kalan "gelinlikle uçma" hayalini gerçekleştirmek için yamaç paraşütü yaptı.
Bursa semalarında gelinliğiyle süzülen kadını gören vatandaşlar önce düğün çekimi yapıldığını düşündü.
"HAYALİMDE, YILLAR SONRA GERÇEKLEŞTİRDİM"
Meraklı vatandaşlar, iniş alanında toplanarak Çiçekçi'ye damadın nerede olduğunu sordu. Sorular karşısında gülümseyen kadın işin aslını anlatınca çevredekiler şaşkınlık yaşadı.
Funda Çiçekçi, "Hep böyle bir hayalim vardı. Gelinlikle uçma hayali. Bunu gerçekleştirdim, çok mutluyum. Ama dikkat çekmek isterken çok fazla dikkat çektim. Bu nedenle beni arayan soranlar oldu. Tekrar evlendiğimi düşünenler oldu. Hala evliyim ve mutluyum." dedi.
Gökyüzünde gelinliğiyle süzülen iki çocuk annesinin uçuşu, sosyal medyada da ilgi çekti.