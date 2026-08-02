Heybeliada'da korkutan yangın
02.08.2026 13:48
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'da Heybeliada Asafbey Plajı’nın üst tarafında bulunan ve "askeriye altı" olarak bilinen ormanlık bölgede iddiaya göre elektrikten kaynaklı yangın çıktı.
Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın, ağaçların yoğun olduğu bölgede rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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