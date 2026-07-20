Hiç şeker kullanılmadan hazırlanıyor. Odun ateşinde uzun uzun kaynatılıyor

Dut sezonunun haziranda başlayıp eylüle kadar sürdüğünü, dutların da yaklaşık 5 günde bir silkelendiğinden bahseden Aydın Bal; pekmez yapımında hijyene ve kıvama önem verdiklerini, doğru kıvamın lezzet açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Ayrıca dutlarda pekmezin yanı sıra pestil ve köme üretildiğini de belirtti.