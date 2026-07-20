Hiç şeker kullanılmadan hazırlanıyor. Odun ateşinde uzun uzun kaynatılıyor
20.07.2026 16:54
Dut hasadı sonrası geleneksel pekmez mesaisi başladı. Gümüşhane'de imece usulü çalışmayla hazırlanan pekmez, köylülere ek gelir kapısı oluyor.
Gümüşhane'nin Dibekli köyünde geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi, köylülerin imece usulü çalışmalarıyla sofralara ulaşıyor.
Dut hasadıyla başlayan üretim sezonunda köylüler, yıllardır ailelerinden öğrendikleri yöntemlerle şeker ilave etmeden doğal pekmez üretiyor.
Erken saatlerde başlayan çalışmalarda kadınlar pekmez yapımını üstlenirken, erkekler de dut ağaçlarını silkeleme, meyveleri toplama ve ateş yakma gibi işlere destek veriyor.
İmece usulüyle özenle hazırlanan dut pekmezi, ailelerin kışlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra sezon öncesi alınan siparişlerle üreticilere ek gelir sağlıyor.
Üreticilerden Esra Zaman Bal, dutların olgunlaşmasıyla yoğun çalışma dönemine girdiklerini söyledi. Dut ağaçlarının altına çadırların serilmesiyle mesainin başladığını dile getiren Bal, toplanan dutların kaynatılarak uzun ve titiz bir süreç sonunda pekmeze dönüştürüldüğü anlattı.
Bal, ürettikleri pekmezin bir bölümünü kışlık olarak ayırdıklarını, kalan kısmını ise satıp aile bütçesine katkı sağladıklarını belirterek, "Pekmezimizin tadını bilenler sezon başlamadan sipariş veriyor. Köyümüzdeki kadınlar için önemli bir gelir kaynağı oluyor." dedi.
GELENEKSEL YÖNTEM NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR
Dibekli köyünde her ailenin dut pekmezi ürettiğini dile getiren Bal, geleneksel üretim yöntemlerinin nesilden nesle aktarıldığını kaydetti.
Bal, dut ağaçlarında ilaç kullanılmadığını ve pekmeze şeker eklenmediğini vurgulayarak, ürünün tamamen dutun doğal şekeriyle hazırlandığını vurguladı.
DUTLARDAN PEKMEZ DIŞINDA PESTİL VE KÖME DE YAPILIYOR
Dut sezonunun haziranda başlayıp eylüle kadar sürdüğünü, dutların da yaklaşık 5 günde bir silkelendiğinden bahseden Aydın Bal; pekmez yapımında hijyene ve kıvama önem verdiklerini, doğru kıvamın lezzet açısından belirleyici olduğunu ifade etti.
Ayrıca dutlarda pekmezin yanı sıra pestil ve köme üretildiğini de belirtti.
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