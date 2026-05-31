Hikayesi ortaya çıktı. "Bu sadece bir çınar değil"

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, çınar ağaçlarının Türk kültüründe yerleşimin simgesi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Söğüt, Bozüyük’teki ağaçla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Kanuni Sultan Süleyman 15 Haziran 1522 yılında Rodos Seferi'ne çıktığında 23 Temmuz 1522'de ordusuyla anıt ağacın altında otağını kurmuş. Eğer atınızla buradan geçiyor olsaydınız, sizin de mola vereceğiniz yer burasıydı. Mesela Evliya Çelebi de buradan geçiyor.

Şimdi bizim olduğumuz yerden, bu çınarın yanından, hatta buradan su içerek Milas'a doğru devam ediyor. Çünkü burası o dönemdeki önemli yol güzergahlarından biri."