"Hıngedan" adıyla da biliniyor. Kilosu 200 liraya alıcı buluyor
12.05.2026 10:49
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pancar toplamak için dağların yolunu tutuyor.
Beytüşşebap ilçesinde bahar aylarında dağlarda yetişen hıngedan otu olarak bilinen pancar otu yıllardır bölge halkı tarafından toplanıyor.
İlçeye bağlı Taşarası köyü yakınlarındaki Sere Rehlı dağında yetişen pancar bitkilerini toplamak için saatlerce tırmanan vatandaşlar, burada topladıkları otu torbalara koyup atların sırtında köye getiriyor.
Bitkinin kilosu 200 liradan satılırken, pancarın çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.
Cahfer Ediş isimli vatandaş, ''3 bin rakıma geldik. Bahar aylarında toplayıp kış aylarında satmak ya da yemek için topluyoruz. Bizim dağlarımızda çok fazla şifalı ot var. İmkan sağlanırsa güzel bir gelir kaynağı elde edilebilir" dedi.
Bilimsel adı Ferula pseudalliacea olan bu bitki, taze ya da kurutularak tüketilebiliyor. Bazı vatandaşlar ise dondurmayı tercih ediyor.
Keskin kokusuyla dikkat çeken bitkinin, mide ve sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği ileri sürülüyor.
Bölge halkı otu, odun taş ocağında kaynatırken, kimisi ise yumurtayla veya pilavla kavurarak yiyor.
Bitkiyi şifa amaçlı kullanmak isteyenler ise toz halinde tercih ediyor.
