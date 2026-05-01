Hırsızlar ilçeyi elektrik bıraktı. 10 bini aşkın hane karanlığa gömüldü
01.05.2026 10:44
İHA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafo binasındaki hırsızlık yüzünden 10 bin 338 hane elektriksiz kaldı.
Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan konteyner kent bölgesinde, trafo binasında hırsızlık olayı yaşandı.
Yaşanan olay nedeniyle enerji dağıtım altyapısında hasar oluştu. Bölgede elektrik kesintileri yaşandı.
Hırsızlık nedeniyle 129 trafoda yaklaşık 15 dakika süreyle toplam 10 bin 338 hane enerji kesintisinden etkilendi.
Ayrıca 27 trafoda meydana gelen arıza sebebiyle 81 aboneye yaklaşık 10 saat boyunca elektrik verilemedi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enerji arzının yeniden sağlanması için sahada yoğun çalışma yürütüldü.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Olayın ardından Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunulduğu ve hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.
Yetkililer, enerji altyapısına yönelik benzer olayların hem kamu hizmetlerini aksattığını hem de ciddi maddi zararlara yol açtığını belirterek soruşturmanın sürdüğünü ifade ettiler.
