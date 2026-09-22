Hırsızlık korkusu hasadı erkene çektirdi. "Gece gündüz nöbet tuttuk"
22.09.2026 12:54
Siirt'te "yeşil altın" olarak bilinen fıstığın üreticileri, yıl boyunca emek verdikleri ürünleri toplamak için bahçelere girmeye başladı.
Siirt'te "yeşil altın" olarak bilinen fıstıkta hasat bu sene erken başladı. 45 yıldır fıstık üretimi yapan üreticisi Hayrettin Dağtekin (65), hırsızlık endişesi nedeniyle normal hasat dönemine 10-15 gün kalmasına rağmen ürünlerini toplamaya başladı.
DEDEDEN KALMA BAHÇESİNDE FISTIK YETİŞTİRİYOR
Dağtekin, “45 senedir dededen kalma bahçemizle uğraşıyoruz. Fıstık bahçesinde bu yıl hasada başladık. Biraz erken oluyor. Fıstıklar daha olgunlaşmamış ama hırsızlardan dolayı biraz erken hasada başladık. Fıstıklarımızı hem gece hem gündüz nöbet tutarak bugüne kadar getirdik. Normalde 10-15 gün daha zamanı vardır ama biraz hırsızlık bakımından erken hasat yaptık” diye konuştu.
"DOLU, ÜRÜNÜN YÜZDE 50'SİNE ZARAR VERDİ"
Bu yılki rekoltenin geçen yıllara göre düşük olduğunu belirten Dağtekin, bahçelerinin doludan zarar gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl hasat biraz az. Bu yıl dolu vurmuştu fıstıklara, en azından yüzde 50-60 zarar gördüler. Geri kalan fıstıklar biraz daha güzel, daha iri. Çünkü ağacın gücüne göre fıstıklar biraz daha olgun olmuşlar. Bu fıstıkları da şimdiye kadar çocuklarla beraber gelip yapıyorduk. Şimdi artık sıra torunlara kaldı. Torunlarla beraber gelip fıstıklarımızı alıyoruz" diye konuştu.