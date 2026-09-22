Hırsızlık korkusu hasadı erkene çektirdi. "Gece gündüz nöbet tuttuk"

Bu yılki rekoltenin geçen yıllara göre düşük olduğunu belirten Dağtekin, bahçelerinin doludan zarar gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl hasat biraz az. Bu yıl dolu vurmuştu fıstıklara, en azından yüzde 50-60 zarar gördüler. Geri kalan fıstıklar biraz daha güzel, daha iri. Çünkü ağacın gücüne göre fıstıklar biraz daha olgun olmuşlar. Bu fıstıkları da şimdiye kadar çocuklarla beraber gelip yapıyorduk. Şimdi artık sıra torunlara kaldı. Torunlarla beraber gelip fıstıklarımızı alıyoruz" diye konuştu.