Hobi olarak başladı, 8 yılda üretimi 21 katına çıktı. Herkes kendi çileğini topluyor
07.07.2026 10:22
Bilecik'te ailesi için 2 dönümde çilek üretmeye başlayan üretici, işini yıllar içinde büyüttü. Tarlaya çevre illerden akın eden vatandaşlar, çilekleri kendi topluyor.
Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Yalçın Nar, hobi olarak 2 dönüm alanda çilek yetiştirmeye başladı. Önce kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek ürettiklerini söyleyen Nar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bahçesinden yüksek verim alarak alanını 6 dönüme, ardından 16 dönüme son olarak da 42 dönüme çıkardı. Nar, şimdilerde yıllık 100 ton üretim yapıyor.
"BU İŞE HOBİ OLARAK BAŞLADIK"
Çilek tarlasına çevre illerden de çok sayıda vatandaş geldiğini ve gelenlerin yiyerek, eğlenerek çilek topladıklarını anlatan Nar, “Bu işe hobi olarak 2 dönümlük bir alanda başladık. Daha sonra vatandaşın yoğun isteği üzerine üretim alanımızı 42 dönüme çıkardık. Bizim amacımız doğal çilek yetiştirerek vatandaşa, halka doğal çilek yedirmekti” dedi.
İnsanlara beğendikleri çileği dalından seçerek toplama imkânı sunmak istediklerini bu sebeple bahçelerini ziyaret açtıklarını söyleyen üretici, "Cumartesi ve pazar günleri bahçemiz oldukça kalabalık oluyor. Gelen ziyaretçilerimize girişte sepetlerini veriyoruz ve bahçeye yönlendiriyoruz. Kendi seçtikleri çilekleri tadına bakarak topluyorlar. Çıkışta ise topladıkları çilekleri tarttırıp ücretini ödüyorlar" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLAR SEÇTİKLERİ ÇİLEKLERİ ELLERİYLE TOPLAYIP EVİNE GÖTÜRÜYOR"
Tarladan çilek toplayan Çilek üreticisi Yalçın Nar'ın annesi Gülümser Nar ise, "Burası oldukça kalabalık oluyor. Vatandaşlarımız beğendikleri ve seçtikleri çilekleri kendi elleriyle toplayıp evlerine götürüyor. Evlerinde de afiyetle tüketebiliyorlar" dedi.
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