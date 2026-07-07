Hobi olarak başladı, 8 yılda üretimi 21 katına çıktı. Herkes kendi çileğini topluyor

Çilek tarlasına çevre illerden de çok sayıda vatandaş geldiğini ve gelenlerin yiyerek, eğlenerek çilek topladıklarını anlatan Nar, “Bu işe hobi olarak 2 dönümlük bir alanda başladık. Daha sonra vatandaşın yoğun isteği üzerine üretim alanımızı 42 dönüme çıkardık. Bizim amacımız doğal çilek yetiştirerek vatandaşa, halka doğal çilek yedirmekti” dedi.

İnsanlara beğendikleri çileği dalından seçerek toplama imkânı sunmak istediklerini bu sebeple bahçelerini ziyaret açtıklarını söyleyen üretici, "Cumartesi ve pazar günleri bahçemiz oldukça kalabalık oluyor. Gelen ziyaretçilerimize girişte sepetlerini veriyoruz ve bahçeye yönlendiriyoruz. Kendi seçtikleri çilekleri tadına bakarak topluyorlar. Çıkışta ise topladıkları çilekleri tarttırıp ücretini ödüyorlar" ifadelerini kullandı.