Hobi olarak başladı, iş kapısına dönüştü

Pandemi sürecinde sıkıldıkları için evlerinden bağ evine geldiklerini aktaran Badem, “Evden buraya geldik toplu bir şekilde. Yaklaşık 13-15 kişi arasıydık normal zamanlarımızda. Biz bu işe en başta iki kız kardeş başladık. Annemiz KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastası olduğu için işlerimizi bırakıp biraz mahremiyet alanına çekilmek zorunda kalmıştık. Süreç bizi sıkıcı bir motivasyona sokunca biz bu süreçte kız kardeşimle birlikte bu yola baş koyduk. Süreçte o kendi işine tekrar döndü. Ama zaman zaman gelir desteğini de hiçbir zaman esirgemez. Sonra evde yaptığımız geri dönüşüm atölyeleri vardı. Geri dönüşüm projeleri vardı. Şişe süslemeleri vardı. Onları bir bir buraya getirme ile başladı bu iş. Sonra iş merakı kalıplamaya taş dökümüne, polyester dökümüne kadar ilerledi. 5’inci yılı geride bırakıyoruz. Bu süreçte çok güzel yerlere geldiğine inanıyorum. Kulüplerle, öğrenci topluluklarıyla gönüllü olarak çalıştığımız fayda toplulukları var” diye konuştu.

‘ZAMAN GEÇİRDİĞİMİZ ATÖLYEMİZ, İŞ KAPISINA DÖNÜŞTÜ’

Daha çok bahçe figürü ürünler yaptıklarını söyleyen Badem, “Hobi olarak başladığımız, keyif aldığımız, burada zaman geçirdiğimiz kendi atölyemiz iş kapısına dönüştü. E-ticaret devam ediyor. Toplu olarak ürün verdiğimiz noktalar var. Bireysel müşterilerimiz var. Son dönemlerin en popüler etkinliklerinden olan workshop etkinlikleri var planladığımız. Güzel bir atölyemiz var. Daha çok bahçe figürleri yapıyoruz. Bahçe dekorasyonu üzerine çalışıyoruz. Ama ev aksesuarı ürünlerimiz de mevcut. Daha büyük işletme kapıları önüne yaptığımız fiber ve polyester ürünlerimiz var. Sipariş usulü çalışıyoruz. Bunlar çünkü stokları maliyetli işler. Süreçte tamamen sipariş usulü çalıştığımız duvar giydirmeleri, tablolar, polyester büyük kapı heykelleri mevcut. Modellerimiz mevcut. Hiç piyasada olmayan bir ürün de çıkartma şansımız var. Yeter ki talep edilsin” ifadelerini kullandı.