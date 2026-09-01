Hobi olarak başladı. Sayıyı 250'ye çıkardı

Sorgun ilçesinde 3 kovanla hobi olarak arıcılığa başlayan Osman Özbek, işin içine girdikçe arıcılığın inceliklerini öğrendiğini ve emeklerinin karşılığını aldığını belirtti.

Özbek, Yozgat Arıcılar Birliği’ne de üye olarak üretimini profesyonel bir boyuta taşıdı. Koloni gücünü artırmak ve üretim kapasitesini büyütmek amacıyla önemli bir adım attıklarını vurgulayan Özbek, kendi işletmesi için 100 adet ana arı üretti.

Ürettiği ana arıların kesinlikle satış amacına yönelik olmadığının altını çizen Özbek, bu üretimi tamamen kendi kovan sayısını artırmak ve mevcut kolonilerini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirdiğini ifade etti. Gelecek sezona daha güçlü girmeyi planlayan başarılı arıcı, bahar aylarında kovan sayısını 350-400 bandına çıkarmayı hedefliyor.