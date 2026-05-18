Hobi olarak başladı, usta öğreticiliğe yükseldi. 84 yaşında kendi sergisini açmak istiyor

Her doğum gününde kendine bir başarı hediye ettiğini dile getiren emektar eğitimci, "Buraya yani Halk Eğitim Merkezi'ne geliş nedenim hayat boyu öğrenmede, kursiyer arkadaşlarıma, çevremdeki ev hanımlarına örnek olmak, onları güçlendirmek, onları heveslendirmek gayesiyle buraya geliyorum ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Her zaman doğum günümde kendime hediyeler yapmayı çok seviyorum. Geçen ustalık sınavına girdim. 100 puan üzerinden 100 ile ödüllendirilmişim. Bu beni teşvik etti. Dekoratif el sanatları ustalık belgesini aldım. Bu seneki doğum günümde dedim ki, bunun bir üst derecesi olan usta öğreticilik sınavına gireyim. Orada da çok başarılı oldum. Diplomamı aldım, çok mutluyum tabi ki" şeklinde konuştu.

Aynı yaştaki kişilere ve kadınlara üretken olma çağrısında bulunan Sebahat Ürkmez, "Yaşlılığın kötü bir şey olduğunu söylüyorlar ama insanın bir meşgalesi varsa özellikle sanat dalında her kadının, her insanın mutlaka el sanatlarına karşı bir eğilimi vardır. Ben herkese boş durmamalarını tavsiye ediyorum. Hayata dört elle sarılıyorum, boş durmak istemiyorum. Elimden gelen her şeyi yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.