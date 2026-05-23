Hobi olarak başlamıştı artık para kazanıyor. Boncuklarla yola çıkmıştı
23.05.2026 10:15
Eskişehir’de 2012 yılından bu yana el emeği takı sanatıyla uğraşan Nurgül Bozkurt, hobi olarak başladığı bu tutkusunu ticarete dönüştürdü. Kristal ve çelik takıların yoğun ilgi gördüğünü belirten Bozkurt, "Ürünlerimiz genellikle özel günlerde hediyelik olarak tercih ediliyor" dedi.
Eskişehir’de el sanatlarına olan ilgi her geçen gün artarken, kadın girişimciler de ürettikleri eserlerle hem sanata katkıda bulunuyor hem de ekonomiye can veriyor. Yaklaşık 14 yıldır takı tasarımı yapan 53 yaşındaki Nurgül Bozkurt, açtığı stantta el emeği göz nuru takılarını vatandaşların beğenisine sunuyor.
Takı tasarımına başlama hikayesini anlatan Bozkurt, "2012 yılında sadece vakit geçirmek için hobi amaçlı başladım. İlk başlarda evdeki boncuklarla ufak tefek takılar yapıyordum, daha sonra kendimi geliştirerek işleri renklendirdim ve farklı tasarımlar ortaya çıkardım" ifadelerini kullandı.
KRİSTAL VE ÇELİK TAKILAR REVAÇTA
Ürün yelpazesinin oldukça geniş olduğunu vurgulayan Nurgül Bozkurt, tasarımlarında kullandığı malzemeler hakkında şu bilgileri verdi:
"Standımızda çelik, kristal ve çiçek takılarımız bulunuyor. Ayrıca normal boncuklarla yaptığım özel işlerim de var. Bunların hepsi tamamen benim kendi el emeğimdir".
"HEDİYELİK EŞYA OLARAK ÇOK TERCİH EDİLİYOR"
Takıların fiyatları ve müşteri tercihlerine de değinen Bozkurt, "Ürün fiyatlarımız 100 liradan başlıyor, emeğine ve malzemesine göre 200-250 liraya kadar çıkabiliyor. Genellikle kristal ve çiçek takılarımız daha çok rağbet görüyor. İnsanlar genelde sevdiklerine hediye almak için bizi tercih ediyorlar" dedi.
Nurgül Bozkurt, Eskişehirlileri ve şehri ziyarete gelen turistleri, el emeği takıların sergilendiği stantlara davet etti.
