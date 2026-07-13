Hobi olarak başlamıştı şimdi çiftlik işletiyor. Evini dönüştürdü

Kısa sürede üretimini geliştiren ve çiftlik kuran Tuncer, şimdi 70 anaç kazdan yıllık yaklaşık 800 yavru elde ediyor. Oğlu Erhan ile kazların bakımını yapan Tuncer, hayvanların doğal beslenmesi için onları düzenli olarak otlaklara çıkarıyor.

Kaz yetiştiriciliğini daha da büyütmeyi hedefleyen Tuncer ailesi, destek sağlanması durumunda modern şartlara sahip daha büyük bir çiftlik kurmayı planlıyor.

Sona Tuncer, AA muhabirine, her yıl yaz aylarında Kars ve Ardahan'a çobanlık yapmaya gittiklerini ve burada gördüğü kaz yetiştiriciliğine merak saldığını söyledi.