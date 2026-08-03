Hobisiydi işi oldu şimdi para kazanıyor. Ev ekonomisine katkı sağlıyor

Tarihi Çarşı'nın dokusunu koruyarak faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Kolu, "İnsanlar buradaki ürünleri çok beğeniyor. Biz dükkanımızın tarihi dokusuna da zarar vermedik, aynı şekilde bıraktık. Ürünlerimizi antika zannedenler bile oluyor. Ürünlerimiz çok beğeniliyor, bu da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.