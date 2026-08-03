Hobisiydi işi oldu şimdi para kazanıyor. Ev ekonomisine katkı sağlıyor
03.08.2026 11:29
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Tarihi Çarşı'da el emeği ürünler satan Filiz Kolu, hobi olarak başladığı ahşap ve polyester boyama işini mesleğe dönüştürerek ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Akçakoca Halk Eğitimi Merkezi'nde ahşap ve polyester boyama kursuna giden 52 yaşındaki iki çocuk annesi Filiz Kolu, bir kadın arkadaşıyla birlikte Tarihi Çarşı'da dükkan açtı.
Temin ettiği ham ahşap ve polyester ürünleri renklendirip kendi tasarımlarıyla satışa hazır hale getiren Kolu, 4 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.
Boş vakitlerini değerlendirmek için başladığı işi meslek haline getirdiğini anlatan Kolu, "Ev hanımıyım. Hobi olarak yaptığım işi meslek haline dönüştürdüm. Bu ürünler ahşap ve polyester boyamaları, kendimiz boyuyoruz. Ham ürünleri alıp, onları renklendirip, desenler verip satışa sunuyoruz. Akçakoca Halk Eğitim Merkezi'nden kurslarımızı aldık. Normalde iki arkadaşız, o bugün başka işlerle ilgileniyor. İki kadın olarak bu işlerle uğraşıyoruz. 4 yıldır buradayız" dedi.
"EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUM"
Kolu, dükkanda geçirdiği zamanın kendisi için hem üretim hem de ailece vakit geçirme fırsatı sunduğunu belirterek, "Ben burada boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Hazırladığım ürünlerin satışını yapıyorum. Kızımla beraber vakit geçiriyoruz. Burada satışlarını yaptığımız ürünler eve katkı sağlıyor. Eşime ve çocuklarıma katkı veriyorum" diye konuştu.
Tarihi Çarşı'nın dokusunu koruyarak faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Kolu, "İnsanlar buradaki ürünleri çok beğeniyor. Biz dükkanımızın tarihi dokusuna da zarar vermedik, aynı şekilde bıraktık. Ürünlerimizi antika zannedenler bile oluyor. Ürünlerimiz çok beğeniliyor, bu da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
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