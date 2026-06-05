Hollanda'dan getirdi, Antalya'ya ekti. Şimdi Avrupa'ya satmaya hazırlanıyor
05.06.2026 12:03
Antalya'da yaşayan vatandaş, Hollanda'dan ithal ettiği şakayık kökleriyle deneme amaçlı başladığı üretimde başarılı oldu.
Akseki ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde babasından devraldığı kuru çiçek üreticiliğini sürdüren Vehbi Süleyman Özdemir, şakayık yetiştiriciliğine geçen yıl başladığını, Hollanda'dan getirdiği kökleri kasımda toprakla buluşturduğunu söyledi.
Mayısta ilk hasat yaptıklarını belirten Özdemir, şakayık üretiminin genellikle rakımı yüksek ve soğuk iklim özellikleri gösteren bölgelerde yapıldığını ifade etti.
Cevizli Mahallesi'nin de bu özellikleri taşıdığını anlatan Özdemir, "Geçen yıl deneme amacıyla 8 bin 600 kökle üretime başladık. İlk yıl olmasına rağmen elde ettiğimiz sonuçlardan memnunuz" dedi.
Üretim tesislerinde 40 metrekarelik soğuk hava deposu bulunduğunu kaydeden Özdemir, hasat edilen şakayıkları raf ömrünü uzatmak amacıyla yaklaşık 45 gün boyunca depolayabildiklerini dile getirdi.
Özdemir, yaklaşık 8 dekarlık alanda şakayık, 400 dekarlık alanda ise kuru çiçek üretimi yaptıklarını ifade etti.
"VERİMİ HER YIL ARTIYOR"
Şakayık türünün son yıllarda özellikle düğün ve organizasyon sektöründe yoğun talep gören değerli bir kesme çiçek olduğunu aktaran Özdemir, şöyle konuştu:
“En önemli özelliklerinden biri çok yıllık bir bitki olması. Bir kez dikildiğinde uzun yıllar boyunca ürün alınabiliyor ve her yıl verimi artıyor.”
BİRÇOK ÜLKEDE TALEP GÖRÜYOR
Türkiye'de şakayık üretiminin son yıllarda yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Özdemir, ürünün ihracat potansiyelinin de yüksek olduğunu belirtti.
Özdemir, "Şakayık, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede kesme çiçek olarak talep görüyor. Antalya'da da son yıllarda üretimi artmaya başladı" diye konuştu.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.