Hollanda'dan getirdi, Antalya'ya ekti. Şimdi Avrupa'ya satmaya hazırlanıyor

Şakayık türünün son yıllarda özellikle düğün ve organizasyon sektöründe yoğun talep gören değerli bir kesme çiçek olduğunu aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

“En önemli özelliklerinden biri çok yıllık bir bitki olması. Bir kez dikildiğinde uzun yıllar boyunca ürün alınabiliyor ve her yıl verimi artıyor.”