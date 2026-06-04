Honaz kirazında hasat başladı. Coğrafi işaretli, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilecek

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üreticilere bereketli bir sezon diledi. Honaz Kirazının ilçenin en önemli markalarından biri olduğunu vurgulayan Kepenek, ürünün birçok ülkeye ihraç edilerek hem üreticilerin emeğini hem de Honaz'ın adını uluslararası pazarlara taşıdığını belirtti. Başkan Kepenek açıklamasında, "Coğrafi işaretli Honaz Kirazının hasat sezonu başladı.



Kalitesi ve lezzetiyle ilçemizin önemli değerlerinden biri olan Honaz Kirazı, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek hem üreticilerimizin emeğini hem de Honaz'ımızın adını uluslararası pazarlara taşımaya devam ediyor. Bir yıl boyunca emek veren tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun bol ürünlü, bereketli ve kazançlı geçmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.