Horozu 15 gün eğittiler şimdi komutla ötüyor. "Gel", "git" ve "öt"

"Olmayacak hiçbir şey yoktur. Önemli olan istemektir, arzulamaktır" diyen Kum "Hayvanlarla iletişim nasıl olur, bunu da göstermiş olduk. Herkes görmüş oldu. 15 gün boyunca sadece 'öt' dediğim zaman öttü. Ondan sonra devam etmeye başladım. 'Gel' dedim mi gelecek, 'git' dedim mi gidecek. Birisi geldiği zaman 'Hoş geldin' dediğimde karşılama yapacak, ötecek. Şimdilik altyapısını yapıyoruz. Bu ilk olacağı için uğraşıyoruz, millet görsün. Önemli olan olmayacak şeyleri yapmak, onun peşinde koşmak. Önemli olan zoru başarmak" dedi.